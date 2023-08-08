Экс-аналитик ЦРУ: Россия оставила Украину без средств ПВО

Путин: Порядка 400 тысяч семей улучшили жилищные условия по льготной ипотеке с начала года Вооруженные силы Белоруссии проводят учения вблизи границ с Польшей и Литвой Росалкогольрегулирование переименуют и наделят дополнительными функциями Почти 80% жителей Нигера поддерживают действия мятежников Умер знаменитый переводчик Леонид Володарский