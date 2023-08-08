Экс-аналитик ЦРУ: Россия оставила Украину без средств ПВО

Российская армия оставила Украину без средств ПВО, заявил на Youtube-канале Judging Freedom бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Patriot потерял все ракеты при попытке сбить «Кинжал»

Он отметил, что впоследствии это привело к большим потерям украинских солдат.

«Практически полное разрушение системы обороны Украины, и теперь российские самолеты могут летать без проблем, и Украина никак не может на это ответить. Более того, это не могут сделать и США с НАТО», - сказал Джонсон.

Он добавил, что у Киева нет средств ПВО, которые способны остановить воздушные атаки, а система Patriot оказалась неэффективной.

Ранее полковник Калмыков в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» назвал ПВО Patriot беззащитной перед российскими «Кинжалами».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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