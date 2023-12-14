Экс-премьер Украины призвала страну срочно договариваться о списании всех долгов

В эфире национального телемарафона политик подчеркнула, что речь должна идти именно о списании, а не о структуризации. Она добавила, что к переговорам с кредиторами нужно приступать незамедлительно.

Тимошенко выразила уверенность, что нынешнее положение Украины дает все основания для списания долгов.

Ранее директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак заявила, что в 2024 году Украине потребуется $42 миллиарда из внешних источников

