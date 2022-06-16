Двух американских наемников взяли в плен под Харьковом
16 июня 202205:02
Военные России взяли в плен в пригороде Харькова двух американских наемников, сообщает издание Telegraph.
По данным издания, это произошло во время боя в пригороде Харькова. События происходили на прошлой неделе. В плен попали 39-летний Александр Дрюке и 27-летний Энди Хьюн, которые воевали на стороне украинских войск.
Белый дом знает о сообщениях относительно граждан США, захваченных в плен на Украине, однако не может подтвердить достоверность этих сведений.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+2 718 / сут.
Умерли
380 тыс.+66 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+4 528 / сут.
- На Украине сообщили, сколько страна теряет в Донбассе военнослужащих
- Двух американских наемников взяли в плен под Харьковом
- Песков: США, вооружая Украину, продлевают ее беды
- Вуйнович: «Спутник V» могут признать в Европе
- Пушков указал на крупный просчет Вашингтона
- Названы новые ограничения для получения водительских прав
- В ВСУ назвали Крымский мост целью номер один для поражения
- Белый дом не смог подтвердить информацию о взятых в плен двух американцев
- Песков: Отношения России и США находятся на нулевой точке
- В правительстве назвали оптимальный курс рубля
15 июня 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru