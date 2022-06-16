Двух американских наемников взяли в плен под Харьковом

Военные России взяли в плен в пригороде Харькова двух американских наемников, сообщает издание Telegraph.

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По данным издания, это произошло во время боя в пригороде Харькова. События происходили на прошлой неделе. В плен попали 39-летний Александр Дрюке и 27-летний Энди Хьюн, которые воевали на стороне украинских войск.

Белый дом знает о сообщениях относительно граждан США, захваченных в плен на Украине, однако не может подтвердить достоверность этих сведений.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ХарьковНаемникиПленные
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