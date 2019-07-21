Досрочные выборы в Верховную раду начались на Украине
Досрочные парламентские выборы начались сегодня, 21 июля, на территории Украины. Об этом информирует «112.ua».
Около 30 тысяч избирательных участков открылись в 8:00 (мск). Голосование завершится в 20:00 (мск). В МВД Украины ожидают явку на уровне 50 процентов, уточняет Газета.ru.
В выборах участвуют 24 партии и 3,22 тыс. кандидатов-одномандатников. Выборы проходят по смешанной системе. Граждане получат возможность выбрать представителей партии по спискам и конкретного кандидата от мажоритарного округа.
ЦИК Украины зарегистрировала 1719 официальных международных наблюдателей, сообщает RT.
Напомним, внеочередные выборы в Верховную раду Украины состоятся 21 июля в связи с роспуском предыдущего созыва украинского парламента, инициированного президентом Владимиром Зеленским.
Ранее бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире НСН рассказал, что ждет украинских политиков после выборов в Верховную раду.
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