Заложниками на Украине остались больше 7 тысяч иностранцев
На Украине в качестве заложников остались более 7 тыс. иностранцев из 21 страны, сообщает ТАСС.
Российские власти получили официальные обращения об их спасении. Людям не позволяют вернуться на родину украинские неонацисты, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
По его словам, к России уже официально обратились по поводу спасения людей, при этом Киев никак не отреагировала на запросы.
Ранее Министерство обороны России эвакуировало бронепоездом с Украины в Крым 248 граждан нескольких иностранных государств, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.
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