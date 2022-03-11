Заложниками на Украине остались больше 7 тысяч иностранцев

На Украине в качестве заложников остались более 7 тыс. иностранцев из 21 страны, сообщает ТАСС.

Около 250 иностранцев эвакуированы с Украины в Крым на бронепоезде

Российские власти получили официальные обращения об их спасении. Людям не позволяют вернуться на родину украинские неонацисты, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, к России уже официально обратились по поводу спасения людей, при этом Киев никак не отреагировала на запросы.

Ранее Министерство обороны России эвакуировало бронепоездом с Украины в Крым 248 граждан нескольких иностранных государств, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ИностранцыУкраина
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