Донбасс на распутье. Царёв о шансах республик войти в состав России

12 сентября17:59
Алина Потёмкина

Олег Царёв рассказал НСН, почему руководство непризнанных республик делает противоречивые заявления по поводу будущего Донбасса. 

Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин назвал целью ДНР максимальную интеграцию в российское пространство. По его словам, в идеале республика хотела бы войти в состав РФ на правах федеративного округа. Отметим, что Пушилин заявил о таких намерениях в ходе общения с журналистами в Москве. Полная расшифровка опубликована на сайте главы республики.

Сложной назвал ситуацию, в которой оказались руководители непризнанных республик, в эфире НСН экс-спикер парламента Новороссии Олег Царёв.

«Очень противоречивое заявление. У руководителей республик очень сложная ситуация, я их понимаю. Они вынуждены на внутреннею аудиторию делать заявления о присоединении к России и на внешнюю — о приверженности Минским соглашениям», — заметил собеседник НСН.

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Дальнейшая судьба Донбасса будет решаться этой осенью в Верховной раде Украины, добавил Царёв. И сейчас определяется то, каким образом будет представлен законопроект — сохранит ли он Минские соглашения в том виде, в котором они были подписаны, или потребует изменений.

«Насколько я понимаю, несмотря на те заявления, которые они делают внутри республик, идёт активное обсуждение апгрейда Минских соглашений таким образом, чтобы украинский парламент смог проголосовать осенью. В случае встречи “нормандской четвёрки” эти процессы будут уже обсуждаться в деталях. Рада проголосует по-любому. Но сейчас Зеленский и Коломойский делают заявления о том, что можно обойтись без изменений в конституцию, проголосовав за временное положение этих территорий. А позиция российской стороны в скрупулёзном соблюдении Минских соглашений. Тем не менее, этот диалог идёт. И высока вероятность, что к осени проголосуют и за амнистию, и за закон о временных территориях Донецка и Луганска, либо за изменения в конституцию. А к этому времени будет прецедент разведения войск. И то, что мы видим разоружение добробатов со стороны украинских властей — это первые шаги в этом направлении. Ни у кого нет сомнений в том, что соглашения надо выполнять, просто Украина хочет их изменить. И я думаю, это достаточно возможно», — заключил Царёв.

В интересах жителей Донбасса, заметил собеседник НСН, чтобы процесс голосования растянулся, тогда это даст время на самоопределение, если Киев не станет соблюдать нынешние соглашения.

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«Я надеюсь на принципиальность российских должностных лиц, которые занимаются этим вопросом. Потому что изменения в конституции хоть как-то защищают людей, проживающих на этих территориях. За закон о временных территориях, имея большинство в парламенте, которое есть у Зеленского, можно проголосовать в течение 15 минут. А изменения в конституцию требуют голосования на двух сессиях, то есть, это длительный период. И если будет видно, что Украина начинает откатываться назад от Минских соглашений, то у территорий будет возможность сделать свой выбор, в этот раз уже окончательно. Территории всегда могут уйти. Я никогда не был сторонником Минских соглашений, но если их уж выполнять, то скрупулёзно», — заключил Царёв.

Добавим, шизофренией назвал заявления главы ДНР Дениса Пушилина в эфире НСН бывший министр обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Стрелков. По его мнению, руководитель республики меняет своё мнение в зависимости от политической обстановки.

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Фото: blogs.informator.news
ТЕГИ:ДонбассОлег ЦаревМинские СоглашенияУкраина