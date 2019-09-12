Донбасс на распутье. Царёв о шансах республик войти в состав России

Дальнейшая судьба Донбасса будет решаться этой осенью в Верховной раде Украины, добавил Царёв. И сейчас определяется то, каким образом будет представлен законопроект — сохранит ли он Минские соглашения в том виде, в котором они были подписаны, или потребует изменений.

«Насколько я понимаю, несмотря на те заявления, которые они делают внутри республик, идёт активное обсуждение апгрейда Минских соглашений таким образом, чтобы украинский парламент смог проголосовать осенью. В случае встречи “нормандской четвёрки” эти процессы будут уже обсуждаться в деталях. Рада проголосует по-любому. Но сейчас Зеленский и Коломойский делают заявления о том, что можно обойтись без изменений в конституцию, проголосовав за временное положение этих территорий. А позиция российской стороны в скрупулёзном соблюдении Минских соглашений. Тем не менее, этот диалог идёт. И высока вероятность, что к осени проголосуют и за амнистию, и за закон о временных территориях Донецка и Луганска, либо за изменения в конституцию. А к этому времени будет прецедент разведения войск. И то, что мы видим разоружение добробатов со стороны украинских властей — это первые шаги в этом направлении. Ни у кого нет сомнений в том, что соглашения надо выполнять, просто Украина хочет их изменить. И я думаю, это достаточно возможно», — заключил Царёв.

В интересах жителей Донбасса, заметил собеседник НСН, чтобы процесс голосования растянулся, тогда это даст время на самоопределение, если Киев не станет соблюдать нынешние соглашения.