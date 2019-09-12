Донбасс на распутье. Царёв о шансах республик войти в состав России
Олег Царёв рассказал НСН, почему руководство непризнанных республик делает противоречивые заявления по поводу будущего Донбасса.
Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин назвал целью ДНР максимальную интеграцию в российское пространство. По его словам, в идеале республика хотела бы войти в состав РФ на правах федеративного округа. Отметим, что Пушилин заявил о таких намерениях в ходе общения с журналистами в Москве. Полная расшифровка опубликована на сайте главы республики.
Сложной назвал ситуацию, в которой оказались руководители непризнанных республик, в эфире НСН экс-спикер парламента Новороссии Олег Царёв.
«Очень противоречивое заявление. У руководителей республик очень сложная ситуация, я их понимаю. Они вынуждены на внутреннею аудиторию делать заявления о присоединении к России и на внешнюю — о приверженности Минским соглашениям», — заметил собеседник НСН.
Дальнейшая судьба Донбасса будет решаться этой осенью в Верховной раде Украины, добавил Царёв. И сейчас определяется то, каким образом будет представлен законопроект — сохранит ли он Минские соглашения в том виде, в котором они были подписаны, или потребует изменений.
«Насколько я понимаю, несмотря на те заявления, которые они делают внутри республик, идёт активное обсуждение апгрейда Минских соглашений таким образом, чтобы украинский парламент смог проголосовать осенью. В случае встречи “нормандской четвёрки” эти процессы будут уже обсуждаться в деталях. Рада проголосует по-любому. Но сейчас Зеленский и Коломойский делают заявления о том, что можно обойтись без изменений в конституцию, проголосовав за временное положение этих территорий. А позиция российской стороны в скрупулёзном соблюдении Минских соглашений. Тем не менее, этот диалог идёт. И высока вероятность, что к осени проголосуют и за амнистию, и за закон о временных территориях Донецка и Луганска, либо за изменения в конституцию. А к этому времени будет прецедент разведения войск. И то, что мы видим разоружение добробатов со стороны украинских властей — это первые шаги в этом направлении. Ни у кого нет сомнений в том, что соглашения надо выполнять, просто Украина хочет их изменить. И я думаю, это достаточно возможно», — заключил Царёв.
В интересах жителей Донбасса, заметил собеседник НСН, чтобы процесс голосования растянулся, тогда это даст время на самоопределение, если Киев не станет соблюдать нынешние соглашения.
«Я надеюсь на принципиальность российских должностных лиц, которые занимаются этим вопросом. Потому что изменения в конституции хоть как-то защищают людей, проживающих на этих территориях. За закон о временных территориях, имея большинство в парламенте, которое есть у Зеленского, можно проголосовать в течение 15 минут. А изменения в конституцию требуют голосования на двух сессиях, то есть, это длительный период. И если будет видно, что Украина начинает откатываться назад от Минских соглашений, то у территорий будет возможность сделать свой выбор, в этот раз уже окончательно. Территории всегда могут уйти. Я никогда не был сторонником Минских соглашений, но если их уж выполнять, то скрупулёзно», — заключил Царёв.
Добавим, шизофренией назвал заявления главы ДНР Дениса Пушилина в эфире НСН бывший министр обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Стрелков. По его мнению, руководитель республики меняет своё мнение в зависимости от политической обстановки.
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