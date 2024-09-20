Депутат Рады сообщил об обсуждении в офисе Зеленского подготовки к выборам
Новый замглавы офиса президента Украины Виктор Микита провел совещание с главой региональных организаций правящей партии «Слуга народа», темой встречи была подготовка к проведению выборов в стране. Об этом сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) со ссылкой на источники.
Он отметил, что встреча состоялась 19 сентября. По словам Гончаренко, пока что слово «выборы» никто не озвучивал на совещании, при этом речь шла «об избирательном процессе» и «в общем о подготовке к выборам».
Ранее сопредседатель комитета по надзору Палаты представителей конгресса США Джейми Раскин сообщил, что бывший американский лидер, кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп в случае победы постарается прекратить конфликт вокруг Украины, в том числе за счет уступок России, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru