Депутат Рады сообщил об обсуждении в офисе Зеленского подготовки к выборам

Он отметил, что встреча состоялась 19 сентября. По словам Гончаренко, пока что слово «выборы» никто не озвучивал на совещании, при этом речь шла «об избирательном процессе» и «в общем о подготовке к выборам».

Ранее сопредседатель комитета по надзору Палаты представителей конгресса США Джейми Раскин сообщил, что бывший американский лидер, кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп в случае победы постарается прекратить конфликт вокруг Украины, в том числе за счет уступок России, передает «Радиоточка НСН».

