Депутат Рады сообщил об обсуждении в офисе Зеленского подготовки к выборам

Новый замглавы офиса президента Украины Виктор Микита провел совещание с главой региональных организаций правящей партии «Слуга народа», темой встречи была подготовка к проведению выборов в стране. Об этом сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) со ссылкой на источники.

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Он отметил, что встреча состоялась 19 сентября. По словам Гончаренко, пока что слово «выборы» никто не озвучивал на совещании, при этом речь шла «об избирательном процессе» и «в общем о подготовке к выборам».

Ранее сопредседатель комитета по надзору Палаты представителей конгресса США Джейми Раскин сообщил, что бывший американский лидер, кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп в случае победы постарается прекратить конфликт вокруг Украины, в том числе за счет уступок России, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийВыборы

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