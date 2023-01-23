Депутат Рады обвинил Ермака в присвоении доли Медведчука в строительном бизнесе

Лерос сообщил, что средства пошли не в пользу государства, а в карманы Ермака.

«По телевизору на Банковой "думают" о войне, а на самом деле все это только ради того, чтобы грабить бедную страну», - написал депутат Рады.

Ранее Верховная рада Украины лишила Медведчука мандата депутата, а президент Украины Владимир Зеленский лишил его украинского гражданства.

В апреле Медведчука задержала СБУ по обвинению в госизмене и терроризме. Как сообщал глава ДНР Денис Пушилин, политика передали российской стороне в результате обмена пленными.

На прошлой неделе Медведчук опубликовал в «Известиях» статью под названием «Украинский синдром. Анатомия современного военного противостояния», в которой порассуждал на разные темы. В частности, он высказался за создание на Украине «партии мира и гражданского диалога» в противовес «партии войны». Статья является попыткой произвести впечатление на российские элиты, рассказал в интервью НСН член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.



