Депутат Рады обвинил Ермака в присвоении доли Медведчука в строительном бизнесе
Депутат Верховной рады Украины Гео Лерос утверждает, что руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак присвоил долю экс-депутата Виктора Медведчука в крупном строительном холдинге. В своем Telegram-канале парламентарий заявил, что направил в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) соответствующее заявление.
Лерос сообщил, что средства пошли не в пользу государства, а в карманы Ермака.
«По телевизору на Банковой "думают" о войне, а на самом деле все это только ради того, чтобы грабить бедную страну», - написал депутат Рады.
Ранее Верховная рада Украины лишила Медведчука мандата депутата, а президент Украины Владимир Зеленский лишил его украинского гражданства.
В апреле Медведчука задержала СБУ по обвинению в госизмене и терроризме. Как сообщал глава ДНР Денис Пушилин, политика передали российской стороне в результате обмена пленными.
На прошлой неделе Медведчук опубликовал в «Известиях» статью под названием «Украинский синдром. Анатомия современного военного противостояния», в которой порассуждал на разные темы. В частности, он высказался за создание на Украине «партии мира и гражданского диалога» в противовес «партии войны». Статья является попыткой произвести впечатление на российские элиты, рассказал в интервью НСН член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.
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