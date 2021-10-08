Подбросили угольку: СБУ огласила Медведчуку новое подозрение в госизмене
Депутату Верховной рады, председателю политического совета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктору Медведчуку на Украине оглашено новое подозрение в государственной измене и содействии терроризму. Об этом объявила Служба безопасности Украины (СБУ).
Руководитель СБУ Иван Баканов озвучил версию, согласно которой Медведчук в 2014 году организовал поставки угля из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в сговоре с высшим руководством республики. При этом, по словам Баканова, отрабатывается также версия о причастности к такой схеме Петра Порошенко, который занимал пост президента Украины с 7 июня 2014 по 20 мая 2019 года.
Следствие квалифицирует такие действия как «подрыв энергетической независимости Украины». В частности, в СБУ утверждают, что были сорваны планы по закупке угля в ЮАР. Якобы за этим срывом стоит Россия. «При посредничестве Медведчука состоялся заговор с высшими должностными лицами Украины, которые, используя полномочия Нацбанка и правоохранительных органов, создали искусственные препятствия для поставки угля из ЮАР», - говорится в сообщении на сайте СБУ.
В мая текущего года Генпрокуратура Украины предъявила подозрения Медведчуку и его соратнику по партии Тарасу Козаку в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Медведчук помещён под домашний арест. Сам он подозрения отвергает, и связывает своё преследование с политикой.
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