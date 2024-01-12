Российский боец с позывным «Бабка» рассказал, как выживал вместе с военным ВСУ

По словам бойца, он с группой товарищей выдвинулся, чтобы занять блиндаж украинских солдат, однако еще по пути противник начал накрывать их минами, тогда он и получил ранение. «Бабка» указал, что бойцов было четверо, о судьбе двоих он не знает, еще один также находится в госпитале. Когда российский десантник был ранение, он решил доползти до блиндажа, где обнаружил раненого украинского военного, который не говорил по-русски. «Бабка» понял, что его бросили товарищи.

Из-за безвыходного положения противникам пришлось помогать друг другу, чтобы не умереть, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

