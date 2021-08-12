Накрылся гиперзвуком. Разработчика «Авангарда» подозревают в госизмене

Лефортовский суд Москвы сегодня арестовал гендиректора и главного конструктора ОАО «Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем» Александра Куранова до 9 октября.

ФСБ задержала Куранова ранее утром по подозрению в госизмене. Специалист в области физики и химии плазмы, он с 1988 года работал в оборонном холдинге «Ленинец», куда входит предприятие. Именно там разрабатывался новейший российский комплекс «Авангард». Управляющий партнер Коллегии адвокатов «Тарло и партнеры» Алексей Попов в интервью "Радиоточке НСН" предположил, какой срок может грозить Куранову.

«Наказание зависит от того, как он будет сотрудничать со следствием, и каков ущерб был причинен его вредоносной деятельностью. Были ли переданы секреты или нет. И если он фигурирует как главный исполнитель, то срок серьезный за госизмену», - пояснил Алексей Попов.