Bloomberg назвал атаку Украины на аэродромы в России «опасным витком» конфликта

Агентство Bloomberg назвало атаку Украины на военные аэродромы в России «новым и опасным витком» конфликта, предположив, что в Североатлантическом альянсе «постараются успокоить» Киев.

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Отмечается, что западные партнеры попытаются заставить украинцев воздержаться от осуществления более масштабных атак в надежде снизить риск дальнейшего развития конфликта и прямого вмешательства НАТО. В материале говорится, что попыткой «успокоить украинцев» со стороны НАТО может стать предложение большего количества и лучшего качества ракет класса «земля-воздух» для защиты, может быть также рассмотрена поставка боевых самолетов.

Ранее Минобороны сообщило, что трое российских военнослужащих технического состава, находившихся на военном аэродроме, получили смертельные ранения от обломков сбитых украинских БПЛА, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал администрации Курской области
ТЕГИ:РоссияУкраинаБеспилотники
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