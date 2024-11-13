Блинкен: НАТО подготовит Украину к боевым действиям в 2025 году
13 ноября 202413:22
Североатлантический альянс окажет Украине военную помощь в таком объеме, чтобы ВСУ смогли продолжить боевые действия в 2025 году. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам встречи в Брюсселе с генсеком НАТО Марком Рютте.
Европейские страны смогут долго поддерживать Украину, урезав бюджеты в своих странах на социальные и другие нужды населения, отметил ранее в беседе с НСН германский политолог Александр Рар.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Яковлев: Русский театр должен стать зеркалом России
- Песков: Открытие в Польше базы ПРО США - это попытка сдержать потенциал России
- Блинкен: НАТО подготовит Украину к боевым действиям в 2025 году
- Букеровскую премию 2024 года получила Саманта Харви за роман об астронавтах
- РСТ: Места в московских отелях на Новый год раскуплены
- Наташа Королева рассказала об убийстве Игоря Талькова
- Генерал Шамарин заключил сделку со следствием
- Песков назвал релокантов оторванными от РФ и неинтересными для страны
- Банковские карты «Мир» начнут работать в Иране с января 2025 года
- Милонов предложил отказаться от шестидневки в российских школах
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru