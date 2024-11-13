Блинкен: НАТО подготовит Украину к боевым действиям в 2025 году

Североатлантический альянс окажет Украине военную помощь в таком объеме, чтобы ВСУ смогли продолжить боевые действия в 2025 году. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам встречи в Брюсселе с генсеком НАТО Марком Рютте.

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Европейские страны смогут долго поддерживать Украину, урезав бюджеты в своих странах на социальные и другие нужды населения, отметил ранее в беседе с НСН германский политолог Александр Рар.

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаНАТО

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