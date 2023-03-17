Белый дом заявил о наличии ресурсов до октября для помощи Киеву

Администрация американского лидера Джо Байдена считает, что имеются все необходимые финансовые ресурсы для оказания помощи Киеву до конца сентября, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

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По ее словам, в это время в США закончится текущий финансовый год. «Мы считаем, что у нас есть необходимые ресурсы до конца этого финансового года для поддержки Украины», — сообщила она.

Тем временем, США в ближайшие дни объявят о новом пакете военной помощи Украине. Вашингтон продолжит снабжать Киев оружием.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаСША

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