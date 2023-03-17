Белый дом заявил о наличии ресурсов до октября для помощи Киеву

По ее словам, в это время в США закончится текущий финансовый год. «Мы считаем, что у нас есть необходимые ресурсы до конца этого финансового года для поддержки Украины», — сообщила она.

Тем временем, США в ближайшие дни объявят о новом пакете военной помощи Украине. Вашингтон продолжит снабжать Киев оружием.

