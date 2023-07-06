Балицкий: На ЗАЭС усилили безопасность сохранности отработанного топлива

Он отметил, что учитываются все риски, которые несет Украина. По словам Балицкого, хвостохранилище залито надежным слоем бетона, все время контролируется уровень радиационного фона. Он подчеркнул, что установлена дополнительная защитная стена, которая заверена печатями МАГАТЭ.

Ранее экс-главком Сухопутных войск РФ, генерал армии Владимир Болдырев в интервью НСН заявил, что ВС РФ должны усилить оборону Энергодара и Запорожской АЭС, чтобы быть готовыми ко всему. Он отмечал, что допустить ВСУ туда нельзя, сообщает «Радиоточка НСН».

