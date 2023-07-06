Балицкий: На ЗАЭС усилили безопасность сохранности отработанного топлива
На Запорожской атомной электростанции (АЭС) усилили безопасность сохранности отработанного топлива. Об этом сообщил врио главы области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
Он отметил, что учитываются все риски, которые несет Украина. По словам Балицкого, хвостохранилище залито надежным слоем бетона, все время контролируется уровень радиационного фона. Он подчеркнул, что установлена дополнительная защитная стена, которая заверена печатями МАГАТЭ.
Ранее экс-главком Сухопутных войск РФ, генерал армии Владимир Болдырев в интервью НСН заявил, что ВС РФ должны усилить оборону Энергодара и Запорожской АЭС, чтобы быть готовыми ко всему. Он отмечал, что допустить ВСУ туда нельзя, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Белый дом: США продолжат добиваться военного успеха Украины
- Business Insider: запрет России на въезд польских грузовиков серьезно ударит по Варшаве
- Балицкий: На ЗАЭС усилили безопасность сохранности отработанного топлива
- Малый ракетный корабль «Наро-Фоминск» передадут ВМФ в декабре 2023 года
- СМИ: в здании загоревшегося в Москве бизнес-центра заблокированы люди
- СМИ: США объявят о новом пакете военной помощи Украине с кассетными боеприпасами
- Зеленский заявил, что президент Болгарии отказал ему в предоставлении вооружения
- Госдеп призвал Россию продлить зерновую сделку
- Умер летчик Леонид Попов, участвовавший в первых испытаниях МиГ-31
- Бывшей замглавы Минобрнауки Переверзевой предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru