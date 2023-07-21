Американский Сенат отверг призыв урезать помощь Украине

Инициатива получила 71 голос «против», а «за» высказались 13 сенаторов. Она была оформлена как поправка к оборонному бюджету на 2024 финансовый год.

Предлагалось выделять Киеву 2% ассигнованных на помощь ей средств до тех пор, пока все члены НАТО не доведут свои расходы на военные нужды до 2% ВВП.

Ранее в армии США поддержали передачу Украине дальнобойных ракет ATACMS, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

