Администрация Запорожской области намерена национализировать имущество Украины
Имущество и ресурсы, которые принадлежат Украине в Запорожской области, будут национализированы. Соответствующий указ подписал глава военно-гражданской администрации Евгений Балицкий.
Как проинформировал его заместитель Андрей Трофимов, решение принято для «обеспечения государственных нужд, связанных с повышением общей эффективности и социальной ориентации экономики, а также для сохранения национального достояния для жителей Запорожской области».
В собственность региона будут переведены земельные участки, природные ресурсы, объекты стратегических отраслей экономики, имущества, которые находились в государственной собственности Украины по состоянию на 24 февраля – дня начала Россией специальной военной операции.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что жители Запорожской областей, также как херсонской, ДНР и ЛНР должны сами принимать решения о своем будущем. Так он прокомментировал возможность включения этих территорий в состав Российской Федерации.
При этом, по словам Пескова, в нынешних условиях проводить референдумы о присоединении к России этих регионов нельзя. Сам город Запорожье пока находится под контролем Украины.
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