Администрация Запорожской области намерена национализировать имущество Украины

Имущество и ресурсы, которые принадлежат Украине в Запорожской области, будут национализированы. Соответствующий указ подписал глава военно-гражданской администрации Евгений Балицкий.

Как проинформировал его заместитель Андрей Трофимов, решение принято для «обеспечения государственных нужд, связанных с повышением общей эффективности и социальной ориентации экономики, а также для сохранения национального достояния для жителей Запорожской области».

В собственность региона будут переведены земельные участки, природные ресурсы, объекты стратегических отраслей экономики, имущества, которые находились в государственной собственности Украины по состоянию на 24 февраля – дня начала Россией специальной военной операции.