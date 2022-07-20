АТОР: Российские туроператоры задолжали туристам почти 9 млрд рублей
Российские туроператоры задолжали туристам около 8-9 млрд рублей за путешествия, не состоявшиеся из-за пандемии коронавируса и геополитической обстановки. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Объединение ссылается на данные экспертов, отмечая, что оставшийся объем задолженности сейчас составляет 4-5 млрд рублей.
«В совокупности с "ковидными" турами общий объем обязательств туроператоров перед туристами оценивается аналитиками примерно в 8-9 млрд рублей, а такая сумма уже является весьма ощутимой нагрузкой для рынка», — приводит ТАСС сообщение АТОР.
Ассоциация отмечает, что возврат средств и замена туров на равнозначный продукт осложняется дефицитом авиаперевозок на открытых зарубежных направлениях, а также невозможностью переноса путевок на закрытые направления, пишет RT. Эксперты указывают, что для погашения задолженности туроператоров до конца года необходима поддержка государства.
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