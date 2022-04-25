«Цифра серьезная»: Туроператоры «вернули» на родину более 120 тысяч россиян
Директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма “Турпомощь”» Александр Осауленко отметил, что не все неорганизованные туристы смогли вернуться.
С момента введения антироссийских санкций туроператоры вывезли на родину чуть больше 120 тысяч россиян, заявил директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма “Турпомощь”» Александр Осауленко в пресс-центре НСН.
«Организованных туристов в этой ситуации туроператоры вывезли приблизительно на две недели раньше, чем потом после этого выезжали неорганизованные туристы. По организованным туристам очень легко цифра называется – это было чуть более 120 тысяч со всех направлений. Цифра достаточно серьезная, туроператоры в очередной раз справились с этой задачей достаточно быстро и оперативно. Что касается неорганизованных туристов, некоторые до сих пор ищут варианты, как вернуться на родину», - рассказал он.
Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что большая часть россиян отказалась от зарубежного отдыха на майские праздники, выбрав российские курорты. По его словам, лидер и продаж, и бронирований – это Сочи.
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