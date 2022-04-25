«Цифра серьезная»: Туроператоры «вернули» на родину более 120 тысяч россиян

С момента введения антироссийских санкций туроператоры вывезли на родину чуть больше 120 тысяч россиян, заявил директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма “Турпомощь”» Александр Осауленко в пресс-центре НСН.

«Организованных туристов в этой ситуации туроператоры вывезли приблизительно на две недели раньше, чем потом после этого выезжали неорганизованные туристы. По организованным туристам очень легко цифра называется – это было чуть более 120 тысяч со всех направлений. Цифра достаточно серьезная, туроператоры в очередной раз справились с этой задачей достаточно быстро и оперативно. Что касается неорганизованных туристов, некоторые до сих пор ищут варианты, как вернуться на родину», - рассказал он.