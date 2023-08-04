Карты «Мир» стали принимать во Вьетнаме
Карты российской платёжной системы «Мир» заработали во Вьетнаме, сообщает ТАСС.
Обслуживание осуществляется в рамках инфраструктуры Вьетнамско-Российского банка (ВРБ), которая насчитывает порядка 350 платежных терминалов и порядка 20 банкоматов.
Карты «Мир» во Вьетнаме можно использовать в магазинах и торговых центрах, в которых установлены pos-терминалы ВРБ.
«Вся эта инфраструктура может без ограничений работать с картами «Мир», а другие вьетнамские банки по-прежнему рассматривают для себя эту возможность», - добавили в банке.
Ранее карты российской платежной системы «Мир» стали принимать на курортном острове Маргарита в Венесуэле, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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