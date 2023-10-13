«Всего 150 желающих»: Россиянам полностью вернут деньги за отмененные туры в Израиль
Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян заявил НСН, что за первое полугодие Израиль посетили 100 тысяч россиян, но всего 5% из них были туристами, остальные – релоканты.
Всего 150 россиян планировали туристическое путешествие в Израиль, их ждет стопроцентная компенсация, заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян в беседе с НСН. Он отметил, что сейчас бронирования по данному направлению приостановлены.
Ранее руководитель турфирмы Юлия Савицкая рассказала NEWS.ru, что израильскому туризму будет нанесен существенный урон из-за ситуации на границе с Газой. По ее словам, за первое полугодие 2023 года Израиль уже посетили примерно 100 тысяч россиян. Мурадян рассказал о последствиях для Израиля и российских туроператоров.
«Бронирования израильского направления сейчас остановлены, операторам запрещено продавать туры. Те туристы, которые планировали поездки и купили туры, по большей части проходят процедуру отказа и получения стопроцентной компенсации. Всего 150 россиян планировали именно туристическое путешествие, то есть купили путевку у туроператоров. При этом мы выяснили, что за первое полугодие из 100 тысяч россиян с целью туризма в Израиль приехали всего 5%, все остальное – это релоканты, плюс другие какие-то цели», - объяснил он.
По его словам, туриндустрия Израиля пострадает, но не из-за отсутствия там россиян, которые не так часто выбирали это направление.
«Конечно, израильской туриндустрии будет нанесен вред, он уже наносится, мировые компании отменяют рейсы. С другой стороны, этого нельзя избежать в такой ситуации. При этом для российского рынка потеря туристического Израиля не является критической, так как объемы туда были очень маленькими по сравнению с другими открытыми направлениями. Хотя в октябре сезон в Израиле, но туда были очень высокие цены на билеты, так как большой пассажиропоток, но это не туризм», - резюмировал собеседник НСН.
По данным АТОР, все организованные туристы из России вернутся из Израиля в ближайшие одну-две недели, запросы на досрочное прерывание отдыха не фиксируются. Пока всё еще сохраняется возможность покинуть Израиль на рейсах авиакомпании Red Wings, купив билет от 108 тысячи рублей в Сочи или от 140 тысяч рублей в Москву, передает «Радиоточка НСН».
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