«Всего 150 желающих»: Россиянам полностью вернут деньги за отмененные туры в Израиль

Всего 150 россиян планировали туристическое путешествие в Израиль, их ждет стопроцентная компенсация, заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян в беседе с НСН. Он отметил, что сейчас бронирования по данному направлению приостановлены.

Ранее руководитель турфирмы Юлия Савицкая рассказала NEWS.ru, что израильскому туризму будет нанесен существенный урон из-за ситуации на границе с Газой. По ее словам, за первое полугодие 2023 года Израиль уже посетили примерно 100 тысяч россиян. Мурадян рассказал о последствиях для Израиля и российских туроператоров.