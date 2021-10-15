Возобновление авиасообщения может привести к росту заболеваемости коронавирусом в РФ

По ее словам, особенность COVID-19 заключается в том, что он постоянно мутирует. «По одному региону полетает, побродит, поменяет свою оболочку, а потом идет в следующий регион. Конечно, это может поднять заболеваемость», — сказала медик.

Для того чтобы понять, насколько расширение авиасообщения повлияет на рост заболеваемости, необходимо проанализировать уровень вакцинации в открытых для российских туристов странах, сообщил врач-терапевт, пульмонолог Алексей Никишенков. По его словам, если в перечне этих стран процент привитых составляет больше 70%, то существенно сказаться на заболеваемости открытие авиасообщения с этими странами не должно.

Напомним, российский оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции объявил, что с 9 ноября Россия возобновляет авиасообщение с Нидерландами, Норвегией и Швецией. Также в список попали Багамы, Иран, Оман, Словения, Тунис и Таиланд.

