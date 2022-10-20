Вице-спикер Госдумы Кара-оол объяснил ликвидацию Ростуризма
Упразднение Ростуризма связано со сменой приоритетов в развитии отрасли, продиктованной, в том числе, западными санкциями, сказал НСН парламентарий Шолбан Кара-оол.
Вице-спикер Госдумы Шолбан Кара-оол заявил в эфире НСН, что передача функций Ростуризма Министерству экономического развития обусловлено необходимостью развивать инфраструктуру в стране на фоне внешних ограничений.
Президент Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма, а его функции передадут Минэкономразвития. Оптимизация проводится в целях улучшения госуправления и повышения эффективности развития туриндустрии. Кара-оол считает, что международная обстановка не позволяет сегодня развивать внешний туризм, на который делал ставку Ростуризм.
«Абсолютно закономерное и своевременное решение нашего президента, связанное, как мне кажется, с двумя основными моментами. Первый касается влияния международных санкций. Внешний туризм, на который делалась основная ставка, ввиду всех ограничений потерял свои позиции. Все прекрасно понимают, какая непростая сейчас международная обстановка. Так что здесь комментарии излишни - все очевидно. Относительно развития внутреннего туризма - здесь тоже все понятно. Оно сопряжено с инфраструктурным развитием страны, которым в свою очередь, занимается правительство РФ и, в том числе, Минэкономразвития, которое и будет увязывать планы по развитию внутренней инфраструктуры с увеличением внутренних туристических потоков», - сказал Кара-оол.
Собеседник НСН отметил, что для достижения максимального эффекта, особенно в нынешних условиях, каждый должен работать на своем месте.
«Со своей стороны могу добавить, что и на уровне Госдумы мы будем прикладывать максимум усилий для законодательного обеспечения развития туристической отрасли нашей страны», - резюмировал Кара-оол.
Ранее руководитель комитета Российского союза туриндустрии по внутреннему туризму Илья Уманский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» выразил уверенность, что основные принципы и направления туристской деятельности после ликвидации Ростуризма будут сохранены.
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