Вице-спикер Госдумы Кара-оол объяснил ликвидацию Ростуризма

Собеседник НСН отметил, что для достижения максимального эффекта, особенно в нынешних условиях, каждый должен работать на своем месте.

«Со своей стороны могу добавить, что и на уровне Госдумы мы будем прикладывать максимум усилий для законодательного обеспечения развития туристической отрасли нашей страны», - резюмировал Кара-оол.

Ранее руководитель комитета Российского союза туриндустрии по внутреннему туризму Илья Уманский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» выразил уверенность, что основные принципы и направления туристской деятельности после ликвидации Ростуризма будут сохранены.

