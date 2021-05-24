Власти Турции допустили отмену требования ПЦР-тестов на COVID-19 у россиян

Власти Турции могут отменить для россиян требование об обязательном предоставлении ПЦР-теста на COVID-19 c учётом уровня вакцинации и числа ежедневно выявляемых новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в нашей стране. Об этом заявил министр культуры и туризма республики Мехмет Нури Эрсой, пишет РИА Новости.

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Напомним, Россия ограничила авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня из-за осложнения ситуации с коронавирусной инфекцией в этих странах. При этом, прибывающих в Россию обязали сдать тест на COVID-19 два раза, отмечает RT.

Между тем, на прошлой неделе в министерстве культуры и туризма Турции сообщили, что согласованной даты возобновления авиасообщения между Турцией и Россией пока нет. Ранее сообщалось, что запрет на перелеты между РФ и Турцией могут отменить 15 июня, отмечает РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости
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