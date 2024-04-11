В Приморье собираются открыть пляжные туры в Северную Корею
В апреле и мае пройдет три поездки туристических групп из Приморского края в КНДР. Как сообщила пресс-служба правительства региона. Первые туристы поедут в Пхеньян 15 апреля. Они посетят дом Ким Ир Сена, монументальный скульптурный ансамбль на холме Мансу, а город Кэсон, говорится в туроператора «Восток Интур». Тур с 15 по 19 апреля обойдется российским путешественникам $800.
Кроме того, разработаны программы летних туров в Северную Корею продолжительностью 8 и 12 дней. Туристы смогут отдохнуть на пляжах этой страны.
Ранее сообщалось о горнолыжных турах из России в КНДР.
Гражданам России, которые впервые после пандемии коронавируса побывали в КНДР, запрещали покидать гостиницу и делать фото некоторых объектов, рассказал изданию «Газета.Ru» один из участников группы туристов Илия Воскресенский.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru