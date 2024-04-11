В Приморье собираются открыть пляжные туры в Северную Корею

Кроме того, разработаны программы летних туров в Северную Корею продолжительностью 8 и 12 дней. Туристы смогут отдохнуть на пляжах этой страны.

Ранее сообщалось о горнолыжных турах из России в КНДР.

Гражданам России, которые впервые после пандемии коронавируса побывали в КНДР, запрещали покидать гостиницу и делать фото некоторых объектов, рассказал изданию «Газета.Ru» один из участников группы туристов Илия Воскресенский.







