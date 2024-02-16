РСТ: Российский турпоток в КНДР не будет массовым в ближайшей перспективе
Российский турпоток в Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР) вряд ли будет массовым в ближайшей перспективе, потребуется определенное время на привлечение туристов в эту страну. Об этом сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.
«Пока это только организованные группы, и есть определенные условия», - приводит ТАСС его слова.
В свою очередь вице-президент РСТ Александр Осауленко отметил, что при посещении КНДР необходимо соблюдать ее обычаи и законы. По его словам, туристы должны понимать, что существуют довольно строгие правила их пребывания на территории этой страны.
Ранее генеральный директор Арт-тур Дмитрий Арутюнов в пресс-центре НСН рассказал, что Южная Корея становится центром медицинского туризма у россиян, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru