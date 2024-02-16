РСТ: Российский турпоток в КНДР не будет массовым в ближайшей перспективе

«Пока это только организованные группы, и есть определенные условия», - приводит ТАСС его слова.

В свою очередь вице-президент РСТ Александр Осауленко отметил, что при посещении КНДР необходимо соблюдать ее обычаи и законы. По его словам, туристы должны понимать, что существуют довольно строгие правила их пребывания на территории этой страны.

Ранее генеральный директор Арт-тур Дмитрий Арутюнов в пресс-центре НСН рассказал, что Южная Корея становится центром медицинского туризма у россиян, передает «Радиоточка НСН».

