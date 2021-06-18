В аэропорту Египта ужесточили проверку документов у туристов

В международном аэропорту Каира в Египте ужесточили проверку въездных документов. Теперь туристам необходимо предоставлять ПЦР-тест с QR-кодом. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России на своем официальном сайте.

Отмечается, что такое требование существовало и ранее, но у сотрудников не было приборов для считывания информации, необходимое оборудование поступило в аэропорт Каира.