В аэропорту Египта ужесточили проверку документов у туристов
В международном аэропорту Каира в Египте ужесточили проверку въездных документов. Теперь туристам необходимо предоставлять ПЦР-тест с QR-кодом. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России на своем официальном сайте.
Отмечается, что такое требование существовало и ранее, но у сотрудников не было приборов для считывания информации, необходимое оборудование поступило в аэропорт Каира.
Известно также, что нарушители будут возвращены в страну вылета и должны будут выплатить штраф в размере одной тысячи долларов.
Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» не исключила, что Россия откроет авиасообщение с курортами Египта.
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