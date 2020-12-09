Туроператоры рассказали, куда россияне поедут на Новый год

Россияне поедут на Новый год в Турцию, ОАЭ и на Мальдивы. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По словам туроператоров, несмотря на неблагоприятную ситуацию с коронавирусом в Турции, закрывать это направление не планируется, пишут «Известия».

При этом большая часть россиян планирует провести новогодние каникулы в своей стране. В АТОР отмечают спрос на отечественные курорты «Архыз», «Шерегеш» и «Домбай» на 15%.