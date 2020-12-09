Туроператоры рассказали, куда россияне поедут на Новый год

Россияне поедут на Новый год в Турцию, ОАЭ и на Мальдивы. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По словам туроператоров, несмотря на неблагоприятную ситуацию с коронавирусом в Турции, закрывать это направление не планируется, пишут «Известия».

При этом большая часть россиян планирует провести новогодние каникулы в своей стране. В АТОР отмечают спрос на отечественные курорты «Архыз», «Шерегеш» и «Домбай» на 15%.

Вакцинация и новогодние фантазии Роспотребнадзора

В Aviasales сообщили, что доля бронирований внутри страны на новогодние праздники составила уже 95%. Заполняемость отелей на праздники сейчас остается на уровне 60–70%.

Ранее сервис для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировал новогодние направления россиян, передает Ura.ru. Выяснилось, что самой большой популярностью пользуются Москва - 24% от всех проданных билетов. Далее следует Санкт-Петербург, куда намерены поехать с 30 декабря по 10 января 11,5% граждан.

Член комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов на пресс-конференции НСН рассказал, почему региональные власти охотно вводят ограничения.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Вяткин
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