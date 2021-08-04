АТОР предложила восстановить международный туризм до конца пандемии

Ассоциация туроператоров России предложила мировому туристическому сообществу восстановить международный туризм до окончания пандемии, сообщается на сайте организации.

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В АТОР отметили, что людям до сих пор приходится бороться с коронавирусом и что болезнь может остаться «с нами надолго». Российские туроператоры предложили начать восстанавливать международное сотрудничество уже сейчас и установить общие правила и стандарты.

По их словам, правила затронут не только привитых граждан, но и невакцинированных и переболевших. Граждане, которые получили вакцину, по мнению АТОР, не должны соблюдать требования о карантине или другие ограничительные меры.

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ФОТО: РИА Новости, Константин Михальчевский
ТЕГИ:РоссияТуризм
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