АТОР предложила восстановить международный туризм до конца пандемии

В АТОР отметили, что людям до сих пор приходится бороться с коронавирусом и что болезнь может остаться «с нами надолго». Российские туроператоры предложили начать восстанавливать международное сотрудничество уже сейчас и установить общие правила и стандарты.

По их словам, правила затронут не только привитых граждан, но и невакцинированных и переболевших. Граждане, которые получили вакцину, по мнению АТОР, не должны соблюдать требования о карантине или другие ограничительные меры.

