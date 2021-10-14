Куба отменит ПЦР-тестирование туристов с 15 ноября

Председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес заявил, что с 15 ноября в стране отменят ПЦР-тесты для туристов, будет достаточно сертификата о вакцинации. По его словам, к этому времени будут вакцинированы 90% населения островного государства.

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Также он заявил, что смягчение санитарно-гигиенических норм поможет привлечению туристов на Кубу. Он выразил готовность создать благоприятные и привлекательные условия для туристов, а также активизировать продвижение Кубы как туристического направления.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КоронавирусКуба
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