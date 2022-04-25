Въездной туризм в Россию упал практически до нуля
Директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма “Турпомощь”» отметил, что Россия потеряла туристов из Китая и Европы, но привлекла арабских путешественников.
Въездной туризм упал практически до нуля, но есть шансы его вернуть, заявил директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма “Турпомощь”» Александр Осауленко в пресс-центре НСН.
«Статистика по въездному туризму упала практически до нуля. Во-первых, у нас страна-донор в этом плане был Китай, а Китай до сих пор закрыт. Когда откроется – четкого понимания нет и у самих китайцев. Потом, конечно, у нас были немцы, корейцы, японцы. Но появился Иран, много появилось с Эмиратов. Если не по количеству туристов, то по деньгам можно выйти на тот же уровень», - объяснил он.
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