Туроператоры: Цены на путевки в Таиланд снизились на треть
Туроператоры фиксируют снижение стоимости путевок в Таиланд с вылетом в конце августа и начале сентября, сообщает АТОР.
Уточняется, что цены в среднем на треть снизились относительно обычного летнего сезона. При этом снижение цен эксперты называют кратковременным явлением.
Более 790 тысяч россиян приехали в Таиланд за шесть месяцев текущего года, это на 1000% больше показателей аналогичного периода 2022 года. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на министерство туризма и спорта королевства. По данным ведомства, в Таиланд приехали 791 574 россиянина, более половины туристов прибыли на Пхукет.
Отмечается, что в Таиланде растет число заведений с русской кухней, вывесок и рекламы на русском языке, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru