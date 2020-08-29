Стали известны города России, куда дешевле всего лететь осенью
Самым дешевым авианаправлением для путешествий из Москвы по России осенью стал Орск в Оренбургской области. Также выгодные полеты можно совершать из столицы в Нальчик, Ижевск и Воронеж. Стоимость билеты на эти направления упала более чем в два раза по сравнению с прошлым годом. Такие данные приводит сообщает Туту.ру со ссылкой на аналитический центр сервиса поездок и путешествий.
На 40-45 процентов снизилась цена билетов из Москвы в Пермь, Уфу, Иркутск и Екатеринбург. На 30-35 процентов - в Новосибирск, Мурманск, Красноярск, Ставрополь, Астрахань и Улан-Удэ.
Анализ составлен на основе билетов, оформленных с 1 июля по 25 августа, с вылетами из Москвы в период с 1 сентября по 30 ноября.
Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова в эфире НСН назвала самые популярные направления путешествий с кешбэком. По ее словам, это Краснодарский Край, Крым и Ставрополье.
«Также Московская область, Алтайский край, где много оздоровительных туров, Тюменская область с горячими источниками, регионы вдоль Волги, конечно же, Казань и Санкт-Петербург», - отметила глава Ростуризма.
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