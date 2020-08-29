Стали известны города России, куда дешевле всего лететь осенью

На 40-45 процентов снизилась цена билетов из Москвы в Пермь, Уфу, Иркутск и Екатеринбург. На 30-35 процентов - в Новосибирск, Мурманск, Красноярск, Ставрополь, Астрахань и Улан-Удэ.

Анализ составлен на основе билетов, оформленных с 1 июля по 25 августа, с вылетами из Москвы в период с 1 сентября по 30 ноября.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова в эфире НСН назвала самые популярные направления путешествий с кешбэком. По ее словам, это Краснодарский Край, Крым и Ставрополье.

«Также Московская область, Алтайский край, где много оздоровительных туров, Тюменская область с горячими источниками, регионы вдоль Волги, конечно же, Казань и Санкт-Петербург», - отметила глава Ростуризма.







