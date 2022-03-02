Союз туриндустрии предложил возобновить программу кешбэка

Представители турбизнеса в России намерены обратиться в Госдуму и правительство с предложением возобновить программа кешбэка до лета, заявил вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин, передает ТАСС.

По его словам, ресурсы для этого есть – была использована половина выделенных средств.