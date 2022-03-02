Союз туриндустрии предложил возобновить программу кешбэка
Представители турбизнеса в России намерены обратиться в Госдуму и правительство с предложением возобновить программа кешбэка до лета, заявил вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин, передает ТАСС.
По его словам, ресурсы для этого есть – была использована половина выделенных средств.
Барзыкин отметил, что речь идет о 2,5 млрд. рублей, которые были израсходованы до 1 марта.
Продажи туров по программе туристического кешбэка досрочно завершились в ночь на 1 марта. Новый этап программы стартовал в России 18 января. Предполагалось, что продажи туров с кешбэком продлятся до 12 апреля.
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