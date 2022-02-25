Ростуризм досрочно завершит продажи туров с кешбэком
Продажи туров по программе туристического кешбэка будут досрочно завершены в ночь на 1 марта. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.
Новый этап программы стартовал в России 18 января. Предполагалось, что продажи туров с кешбэком продлятся до 12 апреля.
«Окно продаж будет завершено досрочно — в ночь на 1 марта», — цитирует Догузову ТАСС.
Как отметила глава Ростуризма, все выделенные на весеннее окно продаж средства практически полностью перечислили туристам, пишет RT.
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