Ростуризм досрочно завершит продажи туров с кешбэком

Продажи туров по программе туристического кешбэка будут досрочно завершены в ночь на 1 марта. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

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Новый этап программы стартовал в России 18 января. Предполагалось, что продажи туров с кешбэком продлятся до 12 апреля.

«Окно продаж будет завершено досрочно — в ночь на 1 марта», — цитирует Догузову ТАСС.

Как отметила глава Ростуризма, все выделенные на весеннее окно продаж средства практически полностью перечислили туристам, пишет RT.

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ФОТО: пресс-служба Ростуризма
ТЕГИ:Зарина ДогузоваРостуризм
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