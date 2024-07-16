Количество досмотровых бригад на Крымском мосту увеличили в пять раз

Пробка на Крымском мосту уменьшилась до 832 машин, местные власти делают все возможное, чтобы помочь застрявшим в очереди туристам, сказали НСН в Российском союзе туриндустрии.

Пробка на Крымском мосту со стороны Тамани начала уменьшаться, застрявших в очереди отдыхающих снабжают питьевой водой, для удобства туристов установлены биотуалеты, а количество досмотровых бригад увеличено пятикратно, сообщили НСН в Российском союзе туриндустрии.

Telegram-канал «КРЫМСКИЙ МОСТ: оперативная информация» ранее сообщил о том, что у Крымского моста скопилась огромная (около 1000 автомобилей) очередь со стороны Тамани, а время ожидания проезда составляет более трех часов. По словам представителей Российского союза туриндустрии (РСТ), сейчас пробка постепенно уменьшается, а для удобства туристов вдоль пробки установлены биотуалеты и пункты с питьевой водой.

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«К 13:00 по Москве пробка уменьшилась до 832 машин. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет. По нашей информации, для удобства туристов по длине пробки установлены пункты с питьевой водой и биотуалеты. Ситуация связана с наступлением пика туристического и отпускного сезонов. По данным туроператоров-членов РСТ, Крым в этом сезоне пользуется высоким спросом. Самые активные периоды отпусков традиционно приходятся на начало и середину июля. Мы также полагаем, что часть туристов перемещается в Крым из зоны в Краснодарском крае, охваченной на днях лесными пожарами, для продолжения отпуска», — отметили в РСТ.

Также в союзе подчеркнули, что, согласно данным министерства туризма Крыма, в пять раз увеличено количество досмотровых бригад на Крымском мосту.

Ранее председатель Крымской гостиничной ассоциации Сергей Маковей заявил, что турпоток россиян в Крым вырос, поскольку граждане адаптировались к рискам, связанным со спецоперацией, также отдых на полуострове стоит дешевле, чем на курортах Краснодарского края.

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ФОТО: РИА Новости / Макс Ветров
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