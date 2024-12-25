Россияне стали чаще планировать путешествия заранее в 2024 году

Спрос на бронирование размещения за два месяца и больше до начала отдыха увеличился на 20% год к году, путешественники стали с большей уверенностью планировать поездки. Соответствующие данные привели «Известия» со ссылкой на исследование сервиса онлайн-бронирования «Островок».

Специалисты определили некоторые регионы, где туристы начали бронировать размещение заранее. В Екатеринбурге число бронирований, совершенных за два месяца до поездки, увеличилось на 43%, в Новороссийске – на 41%, Краснодаре – на 33%, Южно-Сахалинске – на 32%, Владимире – на 28%, Пскове и Москве – на 27%.