Россияне стали чаще планировать путешествия заранее в 2024 году
Спрос на бронирование размещения за два месяца и больше до начала отдыха увеличился на 20% год к году, путешественники стали с большей уверенностью планировать поездки. Соответствующие данные привели «Известия» со ссылкой на исследование сервиса онлайн-бронирования «Островок».
Специалисты определили некоторые регионы, где туристы начали бронировать размещение заранее. В Екатеринбурге число бронирований, совершенных за два месяца до поездки, увеличилось на 43%, в Новороссийске – на 41%, Краснодаре – на 33%, Южно-Сахалинске – на 32%, Владимире – на 28%, Пскове и Москве – на 27%.
Согласно данным, туристы планируют заблаговременно более длительные поездки, в среднем на четыре ночи, в то время как для спонтанных путешествий они совершают бронирования на двое суток. Кроме того, специалисты отметили связь между подходом к планированию отдыха и средней стоимостью ночи. При бронировании заранее туристы склонны выбирать более дорогостоящее и качественное жилье, поскольку зачастую такие поездки длительные. Средняя стоимость ночи в ранних бронированиях насчитывает 5 650 рублей – на 20% выше, чем в путешествиях, которые произошли спонтанно.
Ранее вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян в разговоре с НСН заявил, что спрос на размещение в отелях в некоторых регионах России сегодня существенно превышает предложение, что отражается на стоимости номеров в гостиницах, передает «Радиоточка НСН».
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