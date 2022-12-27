Россияне совершили на 10% больше поездок внутри страны, чем в 2021 году

«По нашим оценкам, на 10% больше поездок было совершено внутри России по сравнению с 2021 годом. Но ожидание и прогнозы в начале 2022 года были более радужными: где-то плюс 20%. Что касается количества поездок, по данным Минэкономразвития около 60 миллионов поездок было совершено внутри страны. Будем считать, что эта цифра соответствует действительности и примерно 25% - это доля туроператорского рынка, я бы сказала, что в определенной степени — это рекорд», - сказала Ломидзе.

Ранее Майя Ломидзе в пресс-центре НСН отмечала, что в 2022 году россияне стремились выезжать на отдых поближе к дому. По ее словам, это главная тенденция этого года.

