Россияне меняют отечественные курорты в пользу Турции
Российские туристы после возобновления полетов в Турцию начали отказываться от путевок на отечественные курорты, сообщает РИА Новости со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майю Ломидзе.
«Российские курорты меняют, есть запросы на это, но пока количественно и в долях оценить сложно», - сказала она.
Как говорят туроператоры, перебронировать туры обратно с РФ на Турцию проблематично и зачастую это несёт за собой оплату фактически понесённых затрат.
18 июня вице-премьер РФ Татьяна Голикова объявила о восстановлении авиасообщения с Турцией с 22 июня.
Глава рабочей группы по туризму городского совета Антальи Реджеп Явуз заявил, что 22 июня ожидаются 33 рейса с российскими туристами.
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