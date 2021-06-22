Россияне меняют отечественные курорты в пользу Турции

Российские туристы после возобновления полетов в Турцию начали отказываться от путевок на отечественные курорты, сообщает РИА Новости со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майю Ломидзе.

Россия 22 июня возобновляет авиасообщение с Турцией

«Российские курорты меняют, есть запросы на это, но пока количественно и в долях оценить сложно», - сказала она.

Как говорят туроператоры, перебронировать туры обратно с РФ на Турцию проблематично и зачастую это несёт за собой оплату фактически понесённых затрат.

18 июня вице-премьер РФ Татьяна Голикова объявила о восстановлении авиасообщения с Турцией с 22 июня.

Глава рабочей группы по туризму городского совета Антальи Реджеп Явуз заявил, что 22 июня ожидаются 33 рейса с российскими туристами.

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