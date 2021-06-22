Россия 22 июня возобновляет авиасообщение с Турцией
Россия 22 июня снимает ограничения на авиасообщение с Турцией.
Такое решение было принято по итогам визита российской делегации в Турцию и в соответствии с заключением специалистов.
«Аэрофлот» с 25 июня откроет дополнительные рейсы в Стамбул, а также начнет полеты в Анталию, Бодрум, Даламан. Лоукостер «Победа» с 1 июля будет выполнять рейсы из московского аэропорта «Внуково» в Анталию. «ЮТэйр» возобновит полеты из Грозного и Махачкалы в Стамбул, а также будет летать в Анталию из Тюмени, Грозного и Махачкалы. S7 и Azur air также заявили о готовности выполнять рейсы в Турцию.
А уже 22 июня туроператор «Интурист» отправит первый чартерный рейс в Анталью из Казани, сообщает РИА Новости.
18 июня вице-премьер РФ Татьяна Голикова объявила о восстановлении авиасообщения с Турцией с 22 июня.
Глава рабочей группы по туризму городского совета Антальи Реджеп Явуз заявил, что 22 июня ожидаются 33 рейса с российскими туристами.
Тем временем, в Турции будет отменен комендантский час, введенный из-за пандемии. По словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, комендантский час будет полностью отменен с 1 июля.
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