Россия 22 июня возобновляет авиасообщение с Турцией

Такое решение было принято по итогам визита российской делегации в Турцию и в соответствии с заключением специалистов.

«Аэрофлот» с 25 июня откроет дополнительные рейсы в Стамбул, а также начнет полеты в Анталию, Бодрум, Даламан. Лоукостер «Победа» с 1 июля будет выполнять рейсы из московского аэропорта «Внуково» в Анталию. «ЮТэйр» возобновит полеты из Грозного и Махачкалы в Стамбул, а также будет летать в Анталию из Тюмени, Грозного и Махачкалы. S7 и Azur air также заявили о готовности выполнять рейсы в Турцию.

А уже 22 июня туроператор «Интурист» отправит первый чартерный рейс в Анталью из Казани, сообщает РИА Новости.

18 июня вице-премьер РФ Татьяна Голикова объявила о восстановлении авиасообщения с Турцией с 22 июня.

Глава рабочей группы по туризму городского совета Антальи Реджеп Явуз заявил, что 22 июня ожидаются 33 рейса с российскими туристами.

Тем временем, в Турции будет отменен комендантский час, введенный из-за пандемии. По словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, комендантский час будет полностью отменен с 1 июля.

