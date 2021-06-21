Турция отменит комендантский час с 1 июля
В Турции будет отменен комендантский час, введенный из-за пандемии, сообщают в понедельник СМИ со ссылкой на президента этой страны Реджепа Тайипа Эрдогана.
По словам Эрдогана, комендантский час будет полностью отменен с 1 июля.
С 1 июня в этой стране были смягчены ограничительные меры, связанные с коронавирусом. В частности, открылись рестораны и кафе, а комендантский час был сокращен до промежутка между 22:00 и 05:00, отмечает РИА Новости.
18 июня вице-премьер РФ Татьяна Голикова объявила о восстановлении авиасообщения с Турцией с 22 июня.
Глава рабочей группы по туризму городского совета Антальи Реджеп Явуз заявил, что 22 июня ожидаются 33 рейса с российскими туристами. По его словам, это примерно десять тысяч российских граждан, которые прилетят в Турцию после возобновления авиасообщения.
«В следующие четыре месяца могут приехать около четырёх миллионов туристов из России. Россияне составляют 40% всех туристов в провинции Анталья», - добавил Явуз.
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