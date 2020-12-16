Россиянам снова открыт безвизовый въезд в Таиланд

Таиланд вернул безвизовый режим для туристов из России, однако перед вылетом путешественники должны оформить сертификат о въезде на сайте посольства страны в России. Об этом сообщает министерство туризма Таиланда.

Так, россиянам, которые хотят посетить Таиланд на срок до 30 дней, необходимо получить сертификат о въезде (Сertificate of Entrance, СОЕ). Туристам, которые намерены провести в стране более 30 дней, следует подать документы на оформление TR визы. В том случае, если путешественники планируют посещение Таиланда в течение 90-270 дней, им следует обратиться за получением Специальной туристической визы (Special Tourist visa STV).

Между тем, сохраняется требование об обязательном карантине продолжительностью 15 дней в отелях, которые одобрены властями Таиланда. Кроме того, при въезде в страну понадобится бронь отеля для карантина с подтверждением оплаты, страховка на сумму не менее $100 тыс., справка о разрешении на перелет (Fit to Fly), выданная не более чем за 72 часа до отправления, а также справка с результатом ПЦР-теста.