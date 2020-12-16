Россиянам снова открыт безвизовый въезд в Таиланд
Таиланд вернул безвизовый режим для туристов из России, однако перед вылетом путешественники должны оформить сертификат о въезде на сайте посольства страны в России. Об этом сообщает министерство туризма Таиланда.
Так, россиянам, которые хотят посетить Таиланд на срок до 30 дней, необходимо получить сертификат о въезде (Сertificate of Entrance, СОЕ). Туристам, которые намерены провести в стране более 30 дней, следует подать документы на оформление TR визы. В том случае, если путешественники планируют посещение Таиланда в течение 90-270 дней, им следует обратиться за получением Специальной туристической визы (Special Tourist visa STV).
Между тем, сохраняется требование об обязательном карантине продолжительностью 15 дней в отелях, которые одобрены властями Таиланда. Кроме того, при въезде в страну понадобится бронь отеля для карантина с подтверждением оплаты, страховка на сумму не менее $100 тыс., справка о разрешении на перелет (Fit to Fly), выданная не более чем за 72 часа до отправления, а также справка с результатом ПЦР-теста.
А ранее стало известно, что комендантский час, который власти Турции ввели на новогодние праздники из-за роста числа случаев заражения COVID-19 в стране, не будет распространяться на иностранных туристов. С таким заявлением выступил представитель министерства культуры и туризма Турции, сообщает РИА Новости.
Напомним, в минувший понедельник президент Турции Тайип Эрдоган объявил о введении круглосуточного комендантского часа на новогодние праздники – с 21:00 31 декабря до 5:00 4 января, пишет Ura.ru. Ранее такой режим действовал с девяти вечера до пяти утра в рабочие дни, а также с 21:00 пятницы до 5:00 понедельника.
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