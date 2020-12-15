Назван город, готовый принять туристов в Новый год вместо Петербурга
Принять туристов, ранее планировавших провести новогодние каникулы в Санкт-Петербурге и других «закрывающихся» городах России может Казань. Об этом заявили в АТОР. В постановлении правительства Татарстана отмечается, что работа всех заведений общепита в Новый год будет разрешена до трех часов утра 1 января. Таким образом, гостей ждёт праздничный ужин и полноценная праздничная программа, отмечает РИА Новости.
Также отмечается, что серьёзных антикоронавирусных ограничений в республике – в отличие от Москвы и Санкт-Петербурга – не вводилось. В Казани работают гостиницы, музеи, театры и кинотеатры, торговые и развлекательные центры, а рестораны и кафе открыты до полуночи.
Кроме того, сообщается, что загрузка отелей в столице Татарстана на новогодние каникулы и до введения ограничений в Санкт-Петербурге была очень высокой — до 85%. Сейчас же власти ожидают, что она увеличится до 100%.
Между тем, стабилизации ситуации с коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге способствовали введённые в северной столице ограничения. Об этом заявили в городском управлении Роспотребнадзора, пишет Интерфакс.
Как рассказала замначальника отдела эпидемиологического надзора Ирина Катаева, спад заболеваемости должен быть виден через 14 дней после введения ограничительных мер, что и произошло. Она выразила надежду, что новогодние каникулы приведут к дальнейшему снижению числа новых инфицированных, отмечает RT.
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