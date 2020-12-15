Назван город, готовый принять туристов в Новый год вместо Петербурга

Принять туристов, ранее планировавших провести новогодние каникулы в Санкт-Петербурге и других «закрывающихся» городах России может Казань. Об этом заявили в АТОР. В постановлении правительства Татарстана отмечается, что работа всех заведений общепита в Новый год будет разрешена до трех часов утра 1 января. Таким образом, гостей ждёт праздничный ужин и полноценная праздничная программа, отмечает РИА Новости.

Также отмечается, что серьёзных антикоронавирусных ограничений в республике – в отличие от Москвы и Санкт-Петербурга – не вводилось. В Казани работают гостиницы, музеи, театры и кинотеатры, торговые и развлекательные центры, а рестораны и кафе открыты до полуночи.

Кроме того, сообщается, что загрузка отелей в столице Татарстана на новогодние каникулы и до введения ограничений в Санкт-Петербурге была очень высокой — до 85%. Сейчас же власти ожидают, что она увеличится до 100%.