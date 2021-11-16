Россия продлила приостановку авиасообщения с Танзанией
16 ноября 202113:50
Российский оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией объявил о продлении запрета на авиаперелёты в Танзанию.
В ведомстве уточнили, что авиасообщение с Танзанией будет «приостановлено до 1 декабря включительно».
Ранее Россия приостановила авиасообщение с Танзанией 15 апреля 2021 года по причине ухудшения эпидситуации в стране. Позже запрет на авиаперелёты неоднократно продлевался, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru