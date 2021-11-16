Россия продлила приостановку авиасообщения с Танзанией

В ведомстве уточнили, что авиасообщение с Танзанией будет «приостановлено до 1 декабря включительно».

Ранее Россия приостановила авиасообщение с Танзанией 15 апреля 2021 года по причине ухудшения эпидситуации в стране. Позже запрет на авиаперелёты неоднократно продлевался, сообщает RT.

