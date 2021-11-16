Россия продлила приостановку авиасообщения с Танзанией

Российский оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией объявил о продлении запрета на авиаперелёты в Танзанию.

Россия возобновит авиасообщение с пятью странами с 1 декабря

В ведомстве уточнили, что авиасообщение с Танзанией будет «приостановлено до 1 декабря включительно».

Ранее Россия приостановила авиасообщение с Танзанией 15 апреля 2021 года по причине ухудшения эпидситуации в стране. Позже запрет на авиаперелёты неоднократно продлевался, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:КоронавирусЗапрет ПолётовАвиаперелетыРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры