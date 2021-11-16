Россия возобновит авиасообщение с пятью странами с 1 декабря
Россия с 1 декабря возобновит авиасообщение с рядом стран. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Так, с декабря РФ возобновит воздушное сообщение с Бангладеш, Бразилией, Монголией, Коста-Рикой, Аргентиной.
Кроме того, будут сняты ограничения на регулярные и нерегулярные рейсы на Кубу, в Мексику и Катар, отмечает RT.
Ранее РФ возобновила авиасообщение с Тунисом, Таиландом, Багамами, Нидерландами, Норвегией, Словенией, Швецией, Ираном, Оманом.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,1 млн+36 818 / сут.
Умерли
258 тыс.+1 240 / сут.
Выздоровели
7,8 млн+33 891 / сут.
- Лукашенко заявил о планах обсудить с Путиным миграционный кризис
- В России подтвердили менее 37 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки
- В правительстве пообещали тщательно отрабатывать введение QR-кодов на транспорте
- В Москве сократилось количество преступлений
- РФПИ: ВОЗ может одобрить «Спутник V» до конца года
- Россия возобновит авиасообщение с пятью странами с 1 декабря
- Роспотребнадзор разрешил привитым не уходить на изоляцию после контакта с COVID-больными
- СМИ сообщили о задержании врио вице-губернатора Владимирской области
- Силовики ликвидировали мужчину при попытке взрыва гранаты в Гагре
- Один человек пострадал в ходе конфликта со стрельбой в Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru