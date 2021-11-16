Россия возобновит авиасообщение с пятью странами с 1 декабря

Так, с декабря РФ возобновит воздушное сообщение с Бангладеш, Бразилией, Монголией, Коста-Рикой, Аргентиной.

Кроме того, будут сняты ограничения на регулярные и нерегулярные рейсы на Кубу, в Мексику и Катар, отмечает RT.

Ранее РФ возобновила авиасообщение с Тунисом, Таиландом, Багамами, Нидерландами, Норвегией, Словенией, Швецией, Ираном, Оманом.

