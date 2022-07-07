Туроператор: Отдых в Таиланде стал доступнее для россиян

Благодаря укреплению российского рубля и падению национальной валюты Таиланда путешествие в азиатскую страну станет дешевле, чем было до пандемии коронавируса. Об этом заявил РИА Новости генеральный менеджер туристической компании «Илвес тур» Виктор Кривенцов.

По его словам, обменный курс сейчас находится на выгодной для россиян отметке, тем более Таиланд никогда не был направлением для дорогого туризма.

Кривенцов, подчеркнул, что это и не получится, так как большинство отелей страны рассчитаны на представителей среднего класса.