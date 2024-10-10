Политолог назвал безвизовый режим с Грузией важным шагом к диалогу с Россией

Расширение безвизового режима с Грузией, инициированное президентом России Владимиром Путиным, является правильным и справедливым шагом, свидетельствующим о позитивных изменениях в отношениях между двумя странами. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил политолог Васо Капанадзе.

По его мнению, следующим важным этапом может стать начало политического диалога после выборов в грузинский парламент, запланированных на 26 октября, а также продвижение в вопросе возвращения грузинских беженцев в Абхазию и Южную Осетию.