Политолог назвал безвизовый режим с Грузией важным шагом к диалогу с Россией
Расширение безвизового режима с Грузией, инициированное президентом России Владимиром Путиным, является правильным и справедливым шагом, свидетельствующим о позитивных изменениях в отношениях между двумя странами. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил политолог Васо Капанадзе.
По его мнению, следующим важным этапом может стать начало политического диалога после выборов в грузинский парламент, запланированных на 26 октября, а также продвижение в вопросе возвращения грузинских беженцев в Абхазию и Южную Осетию.
Капанадзе отметил, что ранее граждане России могли посещать Грузию без виз, и теперь визовые ограничения для граждан Грузии полностью сняты, что восстановило паритет. Он добавил, что сложный, но необходимый диалог между политическими элитами России и Грузии может стабилизировать обстановку на Южном Кавказе.
10 октября Владимир Путин подписал указ, который позволяет гражданам Грузии находиться на территории России более трех месяцев без визы для работы и учебы, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru