«Петербург, Сочи, Калининград»: Назван топ-5 по бронированиям на летний период

В Петербург на лето уже сделано порядка 12% бронирований, отметила в эфире НСН Анастасия Самойлова. 

Среди россиян для внутреннего туризма наиболее популярны Санкт-Петербург, курорты Черноморского побережья, Москва, Казань и Калининград, рассказала руководитель пресс-службы МТС Travel Анастасия Самойлова в пресс-центре НСН.

РСТ: 3,7 млн российских туристов выехали за границу за первые месяцы 2023 года

«В этом году безусловным лидером для самостоятельных туристов является Санкт-Петербург. То же самое мы видели в майские праздники… Порядка 12% бронирований на лето уже сделано в Петербург. На втором месте знаменитые пляжные курорты: Сочи, Анапа, Геленджик и Адлер. Суммарно они занимают примерно 10% от бронирований. На третьем месте Москва, которая в прошлом году лидировала по количеству бронирований на лето. Дальше следует Казань и Калининград. Также мы видим новые точки притяжения – это Дагестан, Карелия, Горно-Алтайск, Пятигорск и Кисловодск», - сказала Самойлова.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что в 2023 году увеличились расходы россиян на турпоездки как внутри страны, так и за рубеж.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
ТЕГИ:РоссияТуристы

Горячие новости

Все новости

партнеры