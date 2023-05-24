«Петербург, Сочи, Калининград»: Назван топ-5 по бронированиям на летний период
В Петербург на лето уже сделано порядка 12% бронирований, отметила в эфире НСН Анастасия Самойлова.
Среди россиян для внутреннего туризма наиболее популярны Санкт-Петербург, курорты Черноморского побережья, Москва, Казань и Калининград, рассказала руководитель пресс-службы МТС Travel Анастасия Самойлова в пресс-центре НСН.
«В этом году безусловным лидером для самостоятельных туристов является Санкт-Петербург. То же самое мы видели в майские праздники… Порядка 12% бронирований на лето уже сделано в Петербург. На втором месте знаменитые пляжные курорты: Сочи, Анапа, Геленджик и Адлер. Суммарно они занимают примерно 10% от бронирований. На третьем месте Москва, которая в прошлом году лидировала по количеству бронирований на лето. Дальше следует Казань и Калининград. Также мы видим новые точки притяжения – это Дагестан, Карелия, Горно-Алтайск, Пятигорск и Кисловодск», - сказала Самойлова.
Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что в 2023 году увеличились расходы россиян на турпоездки как внутри страны, так и за рубеж.
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