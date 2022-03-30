Подмосковным гостиницам обнулят ставку НДС

Для подмосковных гостиниц и других туристических мест проживания планируют обнулить ставку НДС, сообщает пресс-служба правительства региона.

До этого аналогичное решение анонсировала глава Ростуризма Зарина Догузова. Отмечается, что раньше отели в Подмосковье выплачивали 20% НДС.

Нулевая ставка будет действовать в течение пяти лет с момента начала работы гостиницы. Закон вступит в силу 26 апреля.

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По данным источника, эта мера поможет решить проблему нехватки комфортных мест коллективного размещения и привлечет инвестиции в туристическую отрасль региона.

Ранее уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил отменить НДС для организаций, работающих в сфере внутреннего и въездного туризма.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Тимин
ТЕГИ:ТуризмНДСПодмосковьеГостиницыОтели
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