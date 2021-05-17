Оперштаб опроверг продление запрета на авиасообщение с Турцией до 30 июня

Федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией опроверг сообщение о якобы решении продлить приостановку авиасообщения с Турцией до 30 июня. Как подчеркнули в штабе, данная информация не подтверждается, передает ТАСС.

Ранее о таком решении передало РИА Новости со ссылкой на источник в туристической отрасли. Согласно этим данным, сегодня вечером агенты авиакомпании «Аэрофлот» якобы получили соответствующую официальную телеграмму на этот счёт. Сейчас ограничение на авиасообщение с Турцией и Танзанией действует с 15 апреля по 1 июня в связи с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу.