Оперштаб опроверг продление запрета на авиасообщение с Турцией до 30 июня
Федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией опроверг сообщение о якобы решении продлить приостановку авиасообщения с Турцией до 30 июня. Как подчеркнули в штабе, данная информация не подтверждается, передает ТАСС.
Ранее о таком решении передало РИА Новости со ссылкой на источник в туристической отрасли. Согласно этим данным, сегодня вечером агенты авиакомпании «Аэрофлот» якобы получили соответствующую официальную телеграмму на этот счёт. Сейчас ограничение на авиасообщение с Турцией и Танзанией действует с 15 апреля по 1 июня в связи с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу.
Сегодня в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой по итогам встречи с представителями турецких властей сообщили об отправке делегации в эту страну для оценки перспектив восстановления туристического потока из России и возобновления авиасообщения.
Кроме того, на встрече достигнута договорённость о разработке совместного плана действий, в котором в том числе будут прописаны условия возобновления взаимных туристических поездок.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил сегодня, что властям страны удалось вновь взять под контроль распространение коронавируса благодаря тотальному локдауну. Кроме того, Турция активизирует процесс вакцинации от COVID-19.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru